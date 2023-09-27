Нетаниягу адресовал Бен-Гвиру четкое послание на фоне нового скандала

Нетаниягу косвенно коснулся скандала вокруг решения Бен-Гвира провести массовую молитву в Тель-Авиве.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу косвенно раскритиковал решение Бен-Гвира провести массовую молитву в Тель-Авиве.

Его комментарий прозвучал на сегодняшнем заседании кабмина.

Премьер-министр сказал, что «мы обязаны приложить усилия, чтобы уменьшить трения внутри нас и укрепить единство внутри нас».

Министр экономики Нир Баркат также сделал комментарий по этому поводу. «Я призываю Бен-Гвира не создавать провокации», — сказал он.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, кроме того, сегодня утром в ходе еженедельного заседания кабинета министров упомянул переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией — впервые после его недавнего политического визита в Соединенные Штаты, где он выступил на Генассамблее Организации Объединенных Наций.

Он сказал: «Вчера Хаим Кац приземлился в Саудовской Аравии. Мы летаем над Саудовской Аравией уже несколько лет. Мы говорим о подключении инфраструктуры. Это не произошло само по себе, это произошло потому, что нам пришлось годами бороться, чтобы изменить ситуацию. Нам пришлось убедить многих из нас, а затем и наших американских друзей, обойти палестинское вето».

ראש הממשלה @netanyahu בישיבת הממשלה: "צריך לבחור בברכה ולא בקללה, עלינו לעשות מאמץ לצמצם את החיכוך בתוכנו"; השר @NirBarkat: "קורא לבן גביר לא לייצר פרובוקציות"@glick_sh pic.twitter.com/TCK33588Yc — גלצ (@GLZRadio) September 27, 2023

Нетаниягу ответил на критику предстоящего соглашения с Саудовской Аравией: «Мы обязаны работать над расширением круга мира, и мы делаем это, защищая жизненно важные интересы Государства Израиль, главный из которых – безопасность. Мы должны доказать свою решимость и силу в противостоянии иранской агрессии и ядерной программе в регионе. И доказать, что мы являемся силой в регионе в технологическом и экономическом плане. Эти вещи привели к Авраамовым соглашениям».

Курсор писал, что Либерман отреагировал на скандальное решение Бен-Гвира провести еще одну массовую молитву.