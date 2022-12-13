Археологи обнаружили у Мертвого моря уникальный клад

Недавно археологи обнаружили у Мертвого моря тайник с серебряными монетами возрастом 2200 лет, который, по их словам, является первым вещественным доказательством того, что евреи бежали в Иудейскую пустыню во время беспорядков и преследований ханукального злодея Антиоха IV Епифана.

Как сказано в I Маккавейской 2:29, в период до восстания Маккавеев праведников вынуждали оставить все и бежать в пустыню. «В то время многие, искавшие правды и справедливости, ушли жить в пустыню». Впоследствии, соблюдая законы Шаббата, они были вырезаны царскими войсками.

Во время раскопок в мае в пещере природного заповедника «Ручей Дараге» была обнаружена небольшая, невероятно сохранившаяся деревянная шкатулка с 15 серебряными монетами тетрадрахмы. Монеты были отчеканены Птолемеем VI, царем Египта, и датируются 170 г. до н.э., то есть незадолго до того, как царь Селевкидов Антиох IV Епифан начал ужесточать меры против свободы вероисповедания евреев.

По словам доктора Эйтана Клейна из Управления древностей Израиля, клад был спрятан бегущим евреем, который предположительно впоследствии погиб в результате насилия, приведшего к восстанию Маккавеев.

«Вообще, когда мы находим тайник с монетами, они рассказывают нам историю войны, иначе люди не убегали бы и не оставляли свои сбережения», — сказал Кляйн.

Он отметил, что по сегодняшним мерка эти монеты стоят около двухмесячной зарплаты при средней заработной плате. «Вы не можете просто уйти и оставить 30 000 шекелей в пещере», — сказал он.

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