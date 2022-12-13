Ученые рассказали о таинственном «призрачном свете» в космосе

Открытие может повлиять на наше понимание Солнечной системы и того, как она устроена.

Исследователи в рамках анализа 200 тысяч фотографий космического телескопа Hubble и проведения различных научных измерений пришли к выводу, что в Солнечной системе наблюдается переизбыток загадочного света.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Количество этого света в космосе больше, чем должно быть согласно расчетам, в силу чего это явление получило название «призрачный свет». Полученный избыток, по словам ученых, был эквивалентен устойчивому свечению, излучаемому 10 светлячками по всему небу.

Это может показаться не таким уж большим, но этого достаточно, чтобы понять, что ученые что-то упускают. По их словам, это важно. Астрономы все чаще находят способы увидеть свет между звездами. Если есть локальный избыток, то нужно знать об этом, так как это может исказить наше понимание более отдаленных призрачных сияний. Также это может повлиять на наше понимание Солнечной системы и того, как она устроена.

По словам исследователей, звезды, галактики и пыль вокруг нашей системы не могут быть источником этого свечения. В силу этого ученым неизвестно, чем обусловлено это явление, но у них есть ряд гипотез.

Известно, что во Вселенной свет излучается звездами, галактиками, планетами, пылью и газом. Однако есть многие другие источники света, необнаруженные специалистами.

«Наше исследование показало, что существует нечто, возможно, это компонент пыли, который расположен ближе расстояния, где проводил измерение аппарат «Новые горизонты». Этот дополнительный свет выходит изнутри Солнечной системы. Поскольку наши измерения остаточного света выше, чем New Horizons, мы думаем, что это локальное явление, происходящее недалеко за пределами Солнечной системы. Это может быть новый элемент содержимого Солнечной системы, который был выдвинут гипотетически», – поделился Тим Карлтон из Университета штата Аризона.

Например, еще космический аппарат «Вояджер-1» обнаружил очень сильный поток исходящего из центра галактики излучения, но пока не известно, что является его источником. А космический аппарат «Новые горизонты» зафиксировал наличие на краю Солнечной системы слишком много света с космического оптического фона.

«Курсор» сообщал, что к Земле приближается 82-метровый астероид.

Помимо этого скрытая галактика позволила ученым заглянуть в прошлое.