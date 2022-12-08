Археологи обнаружили в Явне редкую находку

Обнаружен свинцовый снаряд эллинистического периода, редкий в своем роде в Израиле, с надписью на греческом языке, предназначенной для обеспечения победы в бою.

В четверг утром Управление древностей Израиля сообщило, что в израильском городе Явне была обнаружена свинцовая пуля для пращи с надписью, показывающей, что она могла принадлежать греческому солдату во время войны против Хасмонеев в эллинистический период.

На редком снаряде было написано сообщение «Победа Геракла и Хауронаса», призванное обеспечить победу в бою. «Пара богов Хаурон и Геракл считались божественными покровителями Явне в эллинистический период, — пояснила профессор Юлия Устинова из Университета Бен-Гуриона в Негеве, которая расшифровала надпись. — На самом деле, надпись на пуле для пращи является первым археологическим свидетельством двух покровителей Явне, обнаруженным внутри самого Явне. До сегодняшнего дня эта пара была известна только по надписи на греческом острове Делос».

Она объяснила, что это сообщение было задумано как угроза противникам греческого воина . «Свинцовые пращные пули известны в древнем мире, начиная с V века до н. э., но в Израиле было найдено несколько отдельных пращных пуль с надписями, — продолжила она. — Надписи передают сообщение об объединении воинов с целью поднятия их духа, устрашения врага или призыва, предназначенного для магической подпитки самой пращной пули».

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