Ученые выяснили новые факты о мегацунами Марса

Новое исследование показало, что марсианское мегацунами — гигантская волна-убийца, которая могла достигать — могла промчаться по Марсу после космического удара.

Хотя поверхность Марса сейчас холодная и сухая, множество свидетельств говорит о том, что миллиарды лет назад Красную планету покрывал океан. Предыдущее исследование обнаружило признаки того, что два удара метеорита могли вызвать пару мегацунами около 3,4 млрд лет назад. Более раннее цунами затопило около 800 тыс. кв.км., а более свежее цунами затопило область площадью около 1 млн кв.км..

Новое исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Исследование 2019 года обнаружило то, что могло быть эпицентром более молодых мегацунами — кратер Ломоносова шириной 120 км, в земле на ледяных равнинах марсианской Арктики.

В новом исследовании ученые выяснили происхождение более старого мегацунами — кратер Пол шириной 111 км, который Международный астрономический союз назвал в августе в честь гроссмейстера научной фантастики Фредерика Пола.

Ученые сосредоточились на месте посадки космического корабля НАСА «Викинг-1», первого космического корабля, который успешно работал на поверхности Марса. «Викинг-1» приземлился в 1976 году на Равнине Хриса в северной экваториальной области Марса. Зонд приземлился недалеко от конечной точки гигантского канала, Майя Валлес, и впервые ученые обнаружили внеземной ландшафт, вырезанный рекой.

Неожиданно, вместо того, чтобы обнаружить характерные черты, связанные с наводнением, которые ученые ожидали от этого места, они обнаружили усыпанную валунами равнину. Ученые предполагают, что эти валуны могут быть обломками мегацунами, гигантской волны, уносящей измельченные камни от места космического удара.

«Морское дно было бы подброшено в воздух, питая волну отложениями и, вероятно, способствуя развитию фронта катастрофического обломочного потока», — сказал ведущий автор исследования Алексис Родригес, планетолог из Института планетологии в Аризоне.

Ученые проанализировали карты марсианской поверхности, созданные путем объединения изображений предыдущих миссий на планету. Это помогло им идентифицировать Пол, который расположен примерно в 900 км от места посадки «Викинга-1», в районе марсианских северных низменностей.

Ученые смоделировали космические удары по этому региону, чтобы увидеть, какой тип удара мог создать Поля. Их результаты показывают, что место посадки «Викинга-1» является «частью отложений мегацунами, образовавшихся около 3,4 млрд лет назад.

По словам Родригеса, в будущем исследователи хотят продолжить изучение того, как древний марсианский океан мог измениться между двумя мегацунами, чтобы увидеть, какие потенциальные биологические последствия могли иметь эти изменения.

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