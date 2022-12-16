Глобальное потепление приведет к новым пандемиям — ученые

Ученые заявили, что следующая пандемия может прийти из Арктики.

Исследователи уверены, что следующая общемировая пандемия будет вызвана глобальным потеплением, в связи с чем возможность высвобождения получат замороженные в ледниках вирусы.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Royal Society.

Исследователи тщательно изучили почву и осадочные породы озера Хейзен. Это самый большой водоем на севере за полярным кругом. Методом секвенирования они пытались обнаружить ДНК и РНК находящихся там вирусов.

Из-за потока воды от тающих ледников риск возрастает. Это из-за изменения климата. Арктика может стать благодатной почвой для новых пандемий, сказано в исследовании.

Отметим, что более ранние исследования также показали, что в результате таяния ледников могут выделяться разные патогены, паразиты и вирусы. Есть высокий риск, что это приведет к новым пандемиям.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

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