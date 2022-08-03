Армия обороны Израиля объявила о призыве 100 резервистов

Сегодня, 3 августа, Армия обороны Израиля объявила о призыве на службу около 100 резервистов. Такая мера принята в связи с обострившейся ситуацией на юге страны.

Об этом сообщает 9tv.

Отмечается, что призыву подлежат водители армейских машин скорой помощи, врачи и средний медицинский персонал, военнослужащие, воинская учетная специальность которых предполагает оказание неотложной помощи в случае массированных обстрелов. Резервисты должны будут укрепить батальон, базирующий на юге Израиля. На границу с Сектором Газа отправят три роты призывников.

В ЦАХАле отметили, что речь не идет о так называемом «цав 9» (приказ о немедленном призыве резервистов).

Отметим, что командование Южного округа находится в состоянии повышенной готовности из-за возможности ракетного обстрела.

«Курсор» писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа задержали лидера террористической организации «Исламский джихад» в Самарии Бассама аль-Саади. В Дженине до этого прошла перестрелка. Среди военнослужащих Армии обороны и полиции Израиля пострадавших нет.

Еще мы писали, что израильские военные приказали закрыть несколько основных автомагистралей вдоль границы с Газой во вторник утром, 2 августа, в качестве меры предосторожности против возможных атак из прибрежного анклава.