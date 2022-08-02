ЦАХАЛ арестовал лидера Исламского Джихада в Самарии

ЦАХАЛ повысил боеготовность, были развернуты системы ПВО «Железный купол» на юге Израиля из-за опасений ракетного обстрела со стороны террористов в Газе.

Вчера поздно вечером солдаты ЦАХАЛа задержали лидера террористической организации «Исламский джихад» в Самарии Бассама аль-Саади. В Дженине до этого прошла перестрелка.

Об этом написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Также сообщается, что вместе с аль-Саади был арестован его зять Ашраф Эльджада, освобожденный заключенный.

Террористы в Газе отреагировали практически моментально. Они заявили, что готовы ответить силой. Был зафиксирован неудачный запуск ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛу пришлось дополнительно развернуть комплексы ПВО на юге Израиля.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ разбомбил здание, где содержатся пропавшие солдаты. Пресс-секретарь военного подразделения террористической организации ХАМАС Абу Убайда опубликовал объявление, связанное с убитыми солдатами ЦАХАЛа Ороном Шаулем и Хадаром Голдином.

Кроме того, Курсор писал, что ХАМАС призвал палестинских полицейских к террору.

Еще напомним, что студентка-еврейка пострадала за рассказ о преступлениях ХАМАСа.