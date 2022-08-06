Армия обороны Израиля сообщила, сколько продлится операция «Рассвет»

В рамках операции ЦАХАЛ атаковал 40 целей, включая пять ракетных установок и шесть складов в Газе. Операция продолжается. ЦАХАЛ поблагодарил израильтян за стойкость.

ЦАХАЛ готов к недельной операции против террористической группировки Исламский джихад в Газе, заявили военные в субботу.

Ракетный обстрел со стороны Газы израильских территорий вдоль границы продолжался ночью и в утренние часы. По информации пресс-службы ЦАХАЛа, ПВО справилось с перехватом основного числа ракет, жертв и существенных повреждений нет.

«Система противоракетной обороны «Железный купол» успешно перехватила более 95% снарядов, выпущенных через границу», — заявил в субботу утром генерал Ран Кочав.

Он проинформировал: «ЦАХАЛ атаковал 40 целей, в том числе пять стартовых ракетных установок и шесть складов или площадок по производству ракет».

Представитель ЦАХАЛа поблагодарил мирных жителей за их стойкость, которая позволила военным провести операцию.

По полученным данным, вместе со старшим командиром Исламского джихада Тайсиром Джабари в пятницу был ликвидирован глава противотанкового подразделения группировки Абдулла Кадум, причастный к планированию нападений на Израиль.