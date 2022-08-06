Армия обороны Израиля сообщила, сколько продлится операция «Рассвет»

ЦАХАЛ готов к недельной операции против террористической группировки Исламский джихад в Газе, заявили военные в субботу.
Ракетный обстрел со стороны Газы израильских территорий вдоль границы продолжался ночью и в утренние часы. По информации пресс-службы ЦАХАЛа, ПВО справилось с перехватом основного числа ракет, жертв и существенных повреждений нет.
«Система противоракетной обороны «Железный купол» успешно перехватила более 95% снарядов, выпущенных через границу», — заявил в субботу утром генерал Ран Кочав.
Он проинформировал: «ЦАХАЛ атаковал 40 целей, в том числе пять стартовых ракетных установок и шесть складов или площадок по производству ракет».
Представитель ЦАХАЛа поблагодарил мирных жителей за их стойкость, которая позволила военным провести операцию.
«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.
Редакция сообщала, что Цева адом объявлена в ряде городов Израиля, список дополняется.