Цева адом объявлена в ряде городов Израиля, список дополняется

Из-за угроз Исламского джихада во многих городах страны объявлены тревога. Жители должны эвакуироваться в безопасные места и соблюдать рекомендации службы тыла.

Тревожные сирены прозвучали во многих городах Израиля.

Гражданам необходимо перейти в укрытия.

Напомним, мы писали, что главный раввин Израиля Давид Лау выпустил особые инструкции к Шаббату в связи с операцией в Газе. В связи с угрозами обстрелов в рамках происходящей операции «Рассвет» главный раввин Давид Лау обратился к израильтянам с инструкциями.

Кроме того, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

Редакция информировала, что в сети показали видео авиаудара ЦАХАЛа по реактивным установкам в Газе. Авиаудары ЦАХАЛа были нацелены на ракетные установки Исламского Джихада. Видео, опубликованное ЦАХАЛом, содержит кадры непосредственного попадания в объект.

Кроме того, полиция объявила о возможности погромов по всей стране. Силы безопасности в боевой готовности. Полиция подняла тревогу по всей стране и набирает 10 резервных рот МАГАВ.