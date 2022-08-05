ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут

Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

ЦАХАЛ развертывает ПВО «Железный купол» по всей стране из-за повышенной угрозы ракетных обстрелов.

ЦАХАЛ наносит удары по объектам «Исламского джихада» в Секторе Газа. Операция называется «Алот а-Шахар» («Рассвет»).

Сообщается о раненых боевиках в Газе.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.

Ранее Курсор писал, что в СМИ начала распространяться информация о том, что ЦАХАЛ готовит наступательную операцию в секторе Газа. «Израиль не начнет наступательную операцию в Газе раньше 9 ава», — процитировали журналиста администраторы канала.

Ранее наш сайт сообщал, что начальник штаба ЦАХАЛа посетит дивизию «Газа». Военные находятся в состоянии готовности к любым ракетным обстрелам и привели в боевую готовность свою систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы перехватить любые снаряды.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Ашкелоне с 19-летним солдатом ЦАХАЛа произошла трагедия.

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