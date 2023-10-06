Ассоциация педиатров срочно обратилась к израильским родителям

Ассоциация педиатров призывает родителей проверить, получили ли их дети прививки от кори.

После обнаружения кори у четырех детей в детском саду в Тель-Авиве израильская Ассоциация педиатров призвала всех родителей проверить, были ли их дети привиты от этой болезни, а если нет – немедленно записаться на вакцинацию.

Министерство здравоохранения сообщило сегодня о четырех детях в возрасте около двух лет из Тель-Авива, которые заболели корью, и еще одном ребенке из того же детского сада с подозрением на корь. Все пятеро детей находятся в хорошем состоянии, четверо из них госпитализированы, некоторых уже сегодня выписали.

В минздраве сообщили, что в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

Следует отметить, что это очень редкое событие. Все пятеро детей получили первую дозу вакцины, а в первом классе получат вторую. По данным департамента эпидемиологии минздрава, за весь 2021 год в ведомство поступил только один случай заболевания корью. В 2022 году случаев не было.

В текущем году до 2 сентября было зарегистрировано два случая, и, как уже упоминалось, теперь добавились еще четыре подтвержденных случая и один неподтвержденный случай.

Корь — высококонтагиозное вирусное заболевание, которое проявляется лихорадкой и сыпью и может иметь тяжелые и даже опасные для жизни осложнения. Темно-красная сыпь обычно начинается на шее и распространяется на лицо, спину и конечности и выглядит как плотное скопление красных точек. Сыпь может также появиться внутри рта и на веках. Другими симптомами заболевания являются высокая температура, кашель, насморк, покраснение глаз и общее плохое самочувствие. Симптомы появляются через одну-три недели после контакта с пациентом.

Первая вакцина против кори (вакцина MMRV) делается в возрасте одного года и считается эффективной в предотвращении заболевания на 95%. Дополнительную дозу вакцины вводят в первом классе. Из данных программы показателей качества министерства здравоохранения следует, что в последние годы только около двух третей годовалых детей прививаются по мере необходимости. Уровень вакцинации в 2020 году составил 72%, а в 2021 году снизился до 67%. Для сравнения, в Англии 91% малышей прививают в годовалом возрасте

Курсор также писал, что в минздраве объявили о начале нового этапа вакцинации от коронавируса.