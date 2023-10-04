В минздраве объявили о начале нового этапа вакцинации от коронавируса

Наша страна закупит до 2 миллионов доз вакцины, чтобы привить население от смертельного вируса.

Министерство здравоохранения Израиля снова призывает граждан пройти вакцинацию против COVID-19. За последние несколько недель в стране был отмечен умеренный рост заболеваемости вирусом.

Об этом пишет "Детали".

Новая кампания вакцинации начнется после праздника Суккот в больницах. На первом этапе в Израиль поступит 200 тысяч доз новых вакцин, специально адаптированных под новые штаммы коронавируса. Всего планируется закупить до 2 миллионов доз.

В начале кампании вакцинации приоритет будет отдан людям из группы риска, таким как пожилые граждане и пациенты с хроническими заболеваниями, у которых повышен риск развития тяжелых форм COVID-19.

По мере поступления дополнительных прививок, вакцинация будет расширяться на другие группы населения. Министерство здравоохранения категорически рекомендует пройти вакцинацию всем людям с ослабленной иммунной системой.

Также, несколько недель назад, Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвал граждан США обновить свои прививки от COVID-19. Рекомендуется делать прививки осенью, ближе к зиме, в преддверии возможной новой вспышки вируса. CDC подчеркнуло, что вакцина остается лучшей защитой от госпитализации и смерти в результате инфекции коронавирусом.

Напомним, медик назвал главную особенность нового COVID - как уберечься от вируса.