Атака на аэропорт Дамаска: Сирия обвинила Израиль в гибели солдат

В пятницу был атакован аэропорт Дамаска: разрушена инфраструктура, нанесен материальный ущерб, а также погибли пять сирийских солдат.
В атаке Сирия традиционно обвинила Израиль.
Во время авиаудара была запущена системы противовоздушной обороны страны, но разрушений не удалось избежать. В пятницу не было сообщений об ущербе или пострадавших.
В субботу организация по правам человека в Сирии подтвердила сообщения о пятерых погибших солдатах, а также заявила о гибели двух боевиков, поддерживаемых Ираном.
По данным сирийских изданий, удар по аэропорту Дамаска был нанесен «с северо-восточной стороны Галилейского моря» и был направлен как на аэропорт, так и на «некоторые точки к югу от Дамаска».
В Израиле не прокомментировали обстрелы Сирии.
Ранее Курсор писал, что сирийские СМИ обвинили Израиль в авиаударе по Дамаску. Системы ПВО страны отреагировали на удар израильской авиации в окрестностях столицы. Уточняется, что удар был нанесен в 00:45 из северной части озера Кинерет. Несколько ракет удалось перехватить, но остальные достигли цели.
Также мы информировали, что Сирия может вернуться к крупномасштабным боевым действиям. Несмотря на затихание многих активных боевых действий в последние годы, по всей стране недавно снова участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».