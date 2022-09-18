Атака на аэропорт Дамаска: Сирия обвинила Израиль в гибели солдат

Во время пятничных обстрелов аэропорта в Сирии, приписываемых Израилю, погибли пятеро военнослужащих, а также двое иранских боевиков.

В пятницу был атакован аэропорт Дамаска: разрушена инфраструктура, нанесен материальный ущерб, а также погибли пять сирийских солдат.

В атаке Сирия традиционно обвинила Израиль.

Во время авиаудара была запущена системы противовоздушной обороны страны, но разрушений не удалось избежать. В пятницу не было сообщений об ущербе или пострадавших.

В субботу организация по правам человека в Сирии подтвердила сообщения о пятерых погибших солдатах, а также заявила о гибели двух боевиков, поддерживаемых Ираном.

По данным сирийских изданий, удар по аэропорту Дамаска был нанесен «с северо-восточной стороны Галилейского моря» и был направлен как на аэропорт, так и на «некоторые точки к югу от Дамаска».

В Израиле не прокомментировали обстрелы Сирии.

Ранее Курсор писал, что сирийские СМИ обвинили Израиль в авиаударе по Дамаску. Системы ПВО страны отреагировали на удар израильской авиации в окрестностях столицы. Уточняется, что удар был нанесен в 00:45 из северной части озера Кинерет. Несколько ракет удалось перехватить, но остальные достигли цели.

Также мы информировали, что Сирия может вернуться к крупномасштабным боевым действиям. Несмотря на затихание многих активных боевых действий в последние годы, по всей стране недавно снова участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».