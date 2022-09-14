Сирия может вернуться к крупномасштабным боевым действиям — ООН

Несмотря на затихание многих активных боевых действий в последние годы, по всей стране недавно снова участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».

Кровавый конфликт в Сирии находится под угрозой дальнейшей эскалации после того, как в последние месяцы вспыхнули несколько линий фронта по всей стране, предупредила Организация Объединенных Наций в среду в новом отчете.

«Сирия не может позволить себе вернуться к крупномасштабным боевым действиям, но, возможно, именно к этому она и движется», — сказал Пауло Сержиу Пиньейро, председатель комиссии ООН по Сирии.

В 50-страничном отчете говорится, что, несмотря на затихание многих активных боевых действий в последние годы, за последние шесть месяцев по всей стране участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».

В отчете говорится, что нарушения включали боевые действия на северо-востоке и северо-западе страны, в результате которых погибли десятки мирных жителей и был ограничен доступ к еде и воде.

В частности, за последние три месяца Комиссия зафиксировала больше российских воздушных бомбардировок территорий, удерживаемых оппозицией, сказал комиссар Хэнни Мегалли.

«В какой-то момент у нас возникла идея, что война в Сирии полностью завершена», — сказал Пиньейру журналистам в Женеве, добавив, что нарушения, задокументированные в отчете, доказывают, что это не так.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Сирии заявили, что израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Алеппо, после чего его закрыли.