Израиль снова нанес авиаудар по Дамаску — сирийские СМИ

Предполагается, что повторные авиаудары по окрестностям Дамаска были нанесены Израилем.

Сирийские СМИ сообщают, что системы ПВО страны отреагировали на удар израильской авиации в окрестностях столицы. Подробностей о травмах или повреждениях не поступало.

Об этом пишут «Национальные новости Израиля».

Стоит отметить, что Сирия не первый раз выдвигает подобные обвинения в адрес Израиля. Так, ранее был совершен авиаудар по международному аэропорту Алеппо. На спутниковых кадрах, опубликованных через день после удара, видно, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту повреждена в трех разных местах.

В этом авиаударе Сирия так же обвинила Израиль.

Кроме того, в июне был нанесен серьезный ущерб международному аэропорту Дамаска. Этот авиаудар сирийские СМИ тоже приписывают Израилю.

Ранее «Курсор» писал о том, что Сирия попросила Иран не атаковать Израиль с его территории. Согласно сообщению, возглавляемая Ираном ось решила нанести удары по базам США в ответ на израильские авиаудары, чтобы избежать войны.

Также мы сообщали, что россия может перебросить свои войска из Сирии в Украину. Предполагается, что эта страна уже вывела некоторые военные ресурсы из Сирии, чтобы сосредоточиться на войне против Украины.