Атаки по Ирану: какие сигналы посылает Израиль

ЦАХАЛ не комментировал недавние авиаудары по иранским целям, хотя их и приписывают Израилю. При первой атаке была поражена цель внутри Ирана: объект по производству оружия в Исфахане, а после дважды были атакованы колонны с оружием из Ирана на сирийской стороне сирийско-иракской границы.

Об этом сообщает Haaretz.

Атака на иранский военный объект была проведена беспилотниками. Но этот и два последующих удара показывают, что Израиль активизирует свою активность против Ирана, которая проводится не только в сфере борьбы с ядерной программой, но и переносится к более широким охватам территорий, включая соседние страны региона.

Эксперты считают, что изменение политики началось еще при предыдущем правительстве. В прошлом фиксировалось два вида активности со стороны Израиля: это действия, связанные с ядерной программой Ирана и усилия по удержанию Ирана от передачи оружия террористическим организациям на всем Ближнем Востоке и впоследствии создание военных баз в других странах. Во время пребывания Нафтали Беннета на посту премьер-министра было решено стереть разделение между двумя категориями, и в прошлом году иностранные СМИ сообщили как минимум о трех израильских атаках — одном ударе беспилотника, одном ударе многороторного беспилотника и одном убийстве — направленных против целей внутри самого Ирана.

В субботу вечером ракетный завод в Исфахане подвергся бомбардировке самовзрывающимися беспилотниками сразу после того, как кабинет безопасности Израиля собирался в Тель-Авиве, чтобы принять решение о мерах в ответ на теракт накануне в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Использование разведывательных данных и передовых технологий продолжалось в течение следующих двух дней: в воскресенье и в понедельник были нанесены удары по колоннам грузовиков возле пограничного перехода Букамаль на иранской границе.

Основываясь на прошлых атаках в этом районе, можно сделать два предположения. Во-первых, цель состоит в том, чтобы предотвратить контрабанду оружия, высокоточных ракет и передовых систем ПВО из Ирана в Хизбаллу в Ливане. И второе: Израиль сигнализирует Ирану, что не боится расширять и усиливать военные трения.

Еще одно измерение в этой войне сообщений — американское присутствие. Первые два удара были нанесены, когда глава ЦРУ Уильям Бернс находился в Израиле. Третий произошел незадолго до приезда Энтони Блинкена, который подчеркнул приверженность США делу безопасности Израиля.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в атаке и пригрозил ответом.

Однако позже появилась информация, что Тегеран обвиняет другую страну.