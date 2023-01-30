Иран обвинил Израиль в атаке и пригрозил ответом

Высокопоставленный иранский чиновник после серии взрывов в своей стране начал угрожать Израилю атакой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

«Самолеты, атаковавшие Исфахан, взлетели с иранской территории – ответственность несет Израиль. Израиль очень хорошо знает, что будет ответная реакция на атаки», – заявил он.

Отметим, что недавно журналисты со ссылкой на высокопоставленных представителей разведки сообщили, что атака дронов на иранский военный объект, приведшая к мощному взрыву в центре города Исфахан 28 января, была делом рук Моссада. Размер нанесенного ущерба и само назначение объекта остаются неясными, но утверждается, что Исфахан – крупный центр ракетного производства, исследований и разработок для Ирана, включая сборку многих его ракет средней дальности «Шахаб», которые могут достичь Израиля.

По словам официальных лиц, хотя американские официальные лица публично называли Иран основным поставщиком беспилотников в *рф для использования в войне против Украины, они полагали, что этот удар был вызван опасениями Израиля по поводу собственной безопасности. Удар нанесли в момент, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен намеревался посетить Израиль.

Саудовской новостной сайт Al Arabiya al Hadath писал, что атаку дронами осуществили ВВС США при участии другой страны, но подчеркнул, что Израиль не принимал в этом участия. Со временем американские официальные лица разослали сообщение о том, что Вашингтон не связан с нападением. По словам одного из чиновников, которые передает издание New York Times, атаку провел Израиль.

Это отчет следовал за опубликованным чуть ранее материалом The Wall Street Journal, где, по информации официальных лиц США и других неназванных источников, Израиль фактически ответственен за атаку беспилотников. В отчете конкретно о Моссаде никто не упоминал. В ЦАХАЛе не стали опровергать или подтверждать эту информацию.

Ранее «Курсор» сообщал, что появились подробности авиаудара по колонне иранских грузовиков.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!