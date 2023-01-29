Уже не Израиль: кого теперь обвиняет Тегеран в атаке на Иран

Утром в воскресенье минобороны Ирана объявило, что взрыв на военном объекте в городе Исфахан был вызван атакой беспилотников.

Несмотря на то, что утром представители минобороны Ирана обвинили Израиль в атаке на военные объекты, где производились боеприпасы и беспилотники, теперь виновными оказались ВВС США.

Об этом сообщает kikar.

Сообщается, что ВВС США и еще одной страны, название которой не уточняется, прошлой ночью атаковали беспилотниками город Исфахан, атаку зафиксировали жители. Согласно отчету, целью был склад иранских баллистических ракет.

Ночью Иран заявил, что атака была сорвана, в ходе нее были сбиты три беспилотника, жертв в результате инцидента нет.

Вчерашняя атака на оружейный объект в Иране стала результатом атаки на США.

Из иранских сообщений также следует, что никто не пострадал, но до сих пор неясна степень ущерба, а также неясно, был ли взрыв преднамеренным или случайным.

Источники также показывают, что помимо США в нападении участвовала еще одна страна, но эта страна не Израиль.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.