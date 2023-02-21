«Атмосфера накаляется»: глава ШАБАКа обратился к лидерам с предупреждением

В серии бесед, в которых участвовали премьер-министр, министр юстиции, президент и лидер оппозиции, Ронен Бар попросил: «Сделайте все, чтобы успокоить климат».

Согласно многочисленным сообщениям в понедельник, глава ШАБАКа Ронен Бар в последние дни говорил с высшим руководством, чтобы предупредить их о необходимости успокоить общественный дискурс по поводу спорного законодательства правительства о пересмотре судебной системы.

Согласно ряду СМИ, в последние несколько дней Бар разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным, сказав им, что «атмосфера накаляется».

Сообщается, что Бар предупредил их, что «согласно ситуационной оценке, проведенной Шин Бет, потенциал насилия и эскалации растет по мере продвижения законодательства», и поэтому призвал их «сделать все, чтобы успокоить климат».

В сообщениях говорится, что Бар обсудил то же самое с лидером оппозиции Яиром Лапидом, охрана которого недавно была усилена из-за растущего числа угроз в его адрес. Глава Шин Бет также сказал об этом президенту Ицхаку Герцогу.

Аналогичный разговор состоялся между Баром и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Всех лидеров, к которым обратился Бар, попросили уменьшить подстрекательскую риторику из-за опасений политически мотивированного нападения на того или иного политика.

В субботу комиссар полиции Коби Шабтай предупредил, что нынешний политический климат может привести к насилию со смертельным исходом, и объявил о создании специальной группы, которой будет поручено бороться с ростом числа случаев подстрекательства.

Читайте также: Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.