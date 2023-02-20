Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии

Несмотря на более чем 100-тысячный протест перед Кнессетом премьер-министр настаивает на принятии законодательных изменений.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил демонстрантов в «попрании демократии» и непризнании результатов выборов.

Об этом сообщает Haaretz.

Издание отмечает, что несмотря на то, что более 100 000 человек протестовали против его планов судебной реформы, премьер-министр заявил, что сегодня они проголосуют «за».

В частности, Нетаниягу обвинил организаторов протеста в том, что они «не приняли решения большинства» и не «осудили призывы к убийству премьер-министра и членов его семьи».

Ссылаясь на протестующих, которые мешают депутату Талли Готлибу добраться до Кнессета, Нетаниягу сказал, что «есть место для дискуссий, но нет места для запугивания», и заявил, что есть «довольно много высокопоставленных депутатов от оппозиции, больше, чем вы думаете, которые соглашаются вести переговоры, но боятся головорезов в своем лагере».

Отвечая на предписание генерального прокурора, запрещающего ему обсуждать переговоры о судебной реформе из-за конфликта интересов, премьер-министр сказал: «Мне говорят: «Вы не можете говорить о реформе, вы просто премьер-министр, избранный от имени 2,5 миллионов человек, но вы не можете говорить за них. Как я должен их представлять? Я не телепат».

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.