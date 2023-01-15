Ави Маоза наделили новыми полномочиями

Кабмин планирует передать некоторые подразделения Министерства по делам социального равенства и меньшинств в управление канцелярии премьер-министра.

Кабинет министров в воскресенье, 15 января, проголосовал за передачу части полномочий, включая контроль над программами внешнего образования в школах, от Министерства образования заместителю министра в канцелярии премьера Ави Маозу.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что предложением, которое еще требует одобрения Кнессетом, также предлагается передать некоторые подразделения Министерства по делам социального равенства и меньшинств в управление канцелярии премьер-министра.

«Решение Кабинета министров соответствует коалиционному соглашению, подписанному между партией «Ноам» и «Ликудом», в соответствии с которым подразделение Министерства образования, ответственное за внешние программы, включая его бюджет и персонал, будет передано новому подразделению, возглавляемому Маозом», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что это подразделение отвечает за заключение контрактов с некоммерческими организациями и предприятиями, реализующими образовательные программы в израильских школах.

«Хотя это подразделение относительно небольшое, его роль в проверке всех внешних программ, разрешенных для работы в школах, дает ему центральную роль в «педагогическом ядре» министерства», — сообщили СМИ источники в Минобразования.

Там выразили обеспокоенность таким решением правительства.

«Если действительно ответственность за внешние программы будет снята с Минобразования и передана другому органу, это может свести на нет все усилия министерства за последние несколько лет», — сказал источник в ведомстве.

Как сообщал Курсор, Ави Маоз планирует привлечь главного раввината к определению еврейства выходцев из бывшего СССР, подающих заявления на получение израильского гражданства, что, вероятно, усложнит процесс для заявителей.

Также Курсор писал о том, что Ави Маоз спел традиционную ханукальную песню в Кнессете: «Мы пришли изгнать тьму». Он также указал, что «тот, кто хочет навредить иудаизму и пытается создать новую, либеральную религию, есть тьма».