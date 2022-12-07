Маоз вызвал возмущение в Кнессете, спев песню

В «Еш Атид» спросили: «Вы только что назвали нас греками? Мы для вас недостаточно евреи?!»

Назначенный заместитель министра Ави Маоз спел традиционную ханукальную песню в Кнессете: «Мы пришли изгнать тьму». Он также указал, что «тот, кто хочет навредить иудаизму и пытается создать новую, либеральную религию, есть тьма».

«Мы празднуем победу, которую Творец осуществил через героизм Маккавеев против греков и их пособников — эллинистов», — сказал Маоз, вызвав восклицание Михаль Ширы из «Еш Атид»: «Вы только что назвали нас греками или это только я услышала? Мы для вас недостаточно евреи?!»

Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета заявил, что Маоз положительно повлияет на образование.

Кроме того, более 40 муниципалитетов уже заявили о бойкоте образовательных инициатив Маоза.