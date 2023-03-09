Авиакомпании Израиля расширяют географию полетов: цены и маршруты

Авиакомпании Израиля уже этим летом расширят географию полетов и запустят сезонные рейсы по трем новым европейским направлениям.
Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».
В частности, речь идет о следующих маршрутах:
- Братислава (Словакии)
- Триест (Италия)
- Банско (Болгарии)
Стоимость билетов будет начинаться от 200 долларов (715 шекелей). В Триест на севере Италии можно будет летать каждую среду в период с мая по октябрь, а с 7 июня по 4 октября также по средам – в Братиславу.
В период июля-августа израильтяне смогут воспользоваться авиарейсом в Банско в Болгарии, где находится популярный горнолыжный курорт.
Ранее стало известно, почему сейчас такие высокие цены на билеты на авиалинии Израиля. Так, во время пандемии и карантинных ограничений был нанесен колоссальный урон многим отраслям, в том числе авиаперевозкам и туризму.
Согласно новым данным, обнародованным в Великобритании, из-за пандемии навсегда закрылись 64 авиакомпании. Среди них есть Alitalia, являющаяся национальной авиакомпанией Италии.
Однако проблема не только в закрытии авиакомпаний и общем хаосе в этой сфере, потому что еще начала расти стоимость авиаперелетов. По информации Gulliver, цены на авиабилеты в Израиль выросли в среднем на 10% по сравнению с 2019 годом.
Среди причин этого упоминается о высокой цене на топливо, полномасштабной войне Украины против *россии, а также о других факторах.
Также «Курсор» сообщал, что авиакомпания Arkia начнет летать на популярный у израильтян курорт.