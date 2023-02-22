Стало известно, почему сейчас такие высокие цены на билеты на авиалинии Израиля

COVID-19 и война в Украине привели к росту цен на топливо и сокращению стыковочных рейсов, что привело к росту цен на билеты.

Во время пандемии пострадали многие отрасли, но больше всего, без сомнения, пострадала отрасль авиаперевозок и туризма. Новые данные, обнародованные в Великобритании, показывают, что в результате пандемии навсегда закрылись 64 авиакомпании. Среди них была Alitalia, национальная авиакомпания Италии.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Наряду с закрытием авиакомпаний и хаосом в отрасли из-за COVID возникла еще одна тревожная тенденция: цены начали расти. По статистике Gulliver, цены на авиабилеты в Израиль выросли в среднем на 10% по сравнению с 2019 годом.

«Первая причина роста цен на авиабилеты — высокая цена на топливо. Авиакомпаниям приходилось подстраиваться под цены на топливо, и это продолжалось для заказчика. Кроме того, сказалась война между россией* и Украиной из-за приостановки деятельности «аэрофлота» и «Авиалиний Украины» в Израиле и из-за приостановки полетов над украинским небом»», — пояснил гендиректор Gulliver Travel Agency Зив Розен.

Точно так же Розен объяснил, что «конечно, есть также вопрос спроса и предложения. Если во всем мире сейчас меньше авиакомпаний, меньше конкуренция. С другой стороны, в Израиле сейчас ситуация, в которой количество выполненных рейсов было меньше в 2022 году, чем в 2019 году, из-за COVID, но спрос на полеты превышал предложение».

Согласно статистике Gulliver Travel Agency, в 2022 году количество пассажиров из Израиля в другие страны составило 80% от показателей 2019 года.

«Еще одной причиной более высоких цен является тот факт, что в 2022 году было меньше стыковочных рейсов, которые, как известно, дешевле, чем прямые рейсы. Это сказалось на ценах на рынке. Такая ситуация возникла по двум причинам. Первая — это опять же война в Украине, потому что Киев и москва были популярными направлениями стыковки. Еще одна причина этого явления — COVID, потому что люди боялись проходить через большее количество мест и предпочитали прибывать в пункт назначения напрямую, не рискуя заболеть. Однако сейчас мы наблюдаем это реже. Тенденция показывает, что в 2023 г. есть еще стыковочные рейсы», — говорит он.

По его словам, еще один вопрос, который мы видим, заключается в том, что уверенность в туристической индустрии возвращается, а количество бронирований зимой на летние месяцы увеличивается. Во время COVID царила полная неопределенность. В последние несколько лет раннее бронирование стало более популярным, и это началось с соглашений об открытом небе».

По словам Розена, ближе к лету цены, вероятно, продолжат расти, но в долгосрочной перспективе ситуация действительно улучшится.

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