Авиакомпания Arkia начнет летать на популярный у израильтян курорт

Спрос на билеты в этом направлении остается на высоком уровне в любое время года.

Израильская авиакомпания Arkia объявила, что в ближайшее время запустит прямые рейсы из аэропорта имени «Бен-Гурион» на экзотический курорт — Шри-Ланку. Такое решение было принято после того, как Оман открыл для наших авиаперевозчиков свое воздушное пространство.

Министерство иностранных дел Израиля относительно этого вопроса вело длительные переговоры с правительством страны. И в результате договоренностей полет из Тель-Авива в направлении Индии и Шри-Ланки сократился более, чем на одну тысячу километров. Кроме того будут существенно сокращены расходы на авиационное топливо и авиабилеты.

В отчете, представленном израильскими туристическими компаниями, сказано, что Шри-Ланки — Коломбо, Негомбо и Канди — популярные направления у наших граждан, поэтому спрос на билеты остается на высоком уровне в любое время года.

«Курсор» писал ранее, что представители израильской авиакомпании El Al заявили, что начиная с весны 2023 года запускают из аэропорта «Бен-Гурион» рейсы по новым маршрутам.

Еще мы писали, что Оман открыл воздушное пространство для израильских самолетов. Такой шаг значительно сократит время полета рейсами израильских авиакомпаний в Индию, Китай, Японию и другие страны восточной Азии.

Напомним, что спустя 15 лет авиакомпании Израиля снова запустили самолеты в Турцию. Первые рейсы в Стамбул были выполнены воздушными суднами Israir. Позже к ней присоединятся Arkia и Sun d’Or.

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