Авив Кохави получил петицию против службы девушек в армии

Петицию против службы в боевых частях ЦАХАЛа подписали более 1000 женщин. Ее организация «Шоврот шивьон» направила начальнику Генштаба ЦАХАЛа Авиву Кохави.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Основная мысль — что служба в боевых частях наносит непоправимый вред физическому и ментальному здоровью девушек. Активистки пояснили, в призывном возрасте мало, кто задумывается о родах, но когда после службы девушка пытается забеременеть, она сталкивается с серьезными трудностями.

Также в петиции подчеркивается, что из-за занижения нормативов для боевых солдат-мужчин, по причине службы молодых девушек в боевых частях, это становится прямой угрозой безопасности Израиля.

Ранее «Курсор» сообщал, что женщины теперь могут служить в элитном спасательном подразделении ЦАХАЛа. На сегодняшний день, 95% вакансий в ВВС открыты как для мужчин, так и для женщин, в том числе должности членов летных экипажей, бойцов системы ПВО, бортовых механиков, бортовых врачей и парамедиков.

Редакция писала, что раввины против того, чтобы женщины служили в в боевых частях ЦАХАЛа. Группа раввинов обратилась к начальнику Генштаба ЦАХАЛа Авиву Кохави, чтобы тот не допустил призыв девушек на службу в боевые части. Примечательно, что письмо подписали раввины как консервативных, так и либеральных течений.