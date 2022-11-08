Авив Кохави раскритиковал высказывания Смотрича о смерти Рабина

«Я бы предложил, чтобы Смотрич влиял на будущее, а не на прошлое», — сказал бывший глава ШАБАКа, депутат Кнессета Ави Дихтер.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави в понедельник жестко ответил председателю Религиозной сионистской партии, депутату Кнессета Бецалелю Смотричу, который подверг критике Агентство безопасности Израиля (ШАБАК) в связи с убийством премьер-министра Ицхака Рабина.

«Рабин был убит из-за дикого подстрекательства и нетерпимости. Он был убит из-за утраты ценностей и морали», — написал Кохави.

В воскресенье Смотрич заявил, что спецслужбы поощряли убийцу Ицхака Рабина.

«Службы не только не остановили покушение, но и применили безответственные манипуляции, которые до сих пор полностью не раскрыты, чтобы побудить убийцу совершить свои действия», — сказал он.

Бывший глава ШАБАКа, депутат Кнессета Ави Дихтер («Ликуд») также выступил с ответом Смотричу: «Забрасывать ШАБАК грязью такого масштаба — это темные слова. Осознание провала системы безопасности Рабина очень глубоко. Последовавшие за этим расследования были очень глубокими. Я бы предложил, чтобы Смотрич влиял на будущее, а не на прошлое», — сказал Дихтер.

В ответ на шум, вызванный его высказываниями, председатель Религиозно-сионистской партии написал в своем аккаунте в Twitter: «Нет никакого заговора, гнусный убийца Игаль Амир убил премьер-министра Ицхака Рабина, и мы все до сих пор испытываем боль и шок от этого ужасного убийство».

Смотрич добавил: «Да, еврейский отдел ШАБАКа совершил крупный провал, и да, по сей день он отказывается брать на себя ответственность за это».

Ранее Курсор писал, что Смотрич обвинил правоохранителей в том, что они не смогли защитить Ицхака Рабина.