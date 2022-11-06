Смотрич обвинил правоохранителей в том, что они не смогли защитить Ицхака Рабина

Лидер Религиозного сионизма Бацалель Смотрич обвинил израильские силы безопасности в «неспособности защитить» бывшего премьер-министра Ицхака Рабина во время церемонии в Кнессете, посвященной памяти убитого премьер-министра.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам Смотрича, Рабина убили не «грубые слова», а «подлый убийца в лице Игаля Амира и тех, кто не смог защитить премьер-министра Ицхака Рабина». Он утверждает, что силы безопасности «подстрекали» человека, убившего Рабина, Игаля Амира, к убийству премьер-министра «безответственными манипуляциями, которые до сегодняшнего дня полностью не раскрыты».

Лидер Религиозной сионистской партии, по всей видимости, ссылался на теории заговора, согласно которым чиновники, считающиеся союзниками Рабина в правительстве и израильских силах безопасности, организовали убийство Рабина. Лидер партии также приветствовал решение семьи убитого не говорить во время церемонии, назвав это «именно посланием примирения, которое всем нам пора нести».

Смотрича возмущает то обстоятельство, что в подстрекательстве к убийству обвиняют многих ультраправых активистов, заявив, что существует «фабрика вины, которая даже сегодня, 27 лет спустя, производит все больше и больше обвинений в адрес более чем половины нации».

«Вместо того, чтобы искать объединителя, соучастие всей нации в решительном противодействии политическому убийству — черте, которую ни в коем случае нельзя переходить в демократической стране, — этот день стал днем ​​обвинений, когда половина народа, правое крыло, религиозные сионисты, поселенцы, раввины, демонстранты, которые кровью своего сердца боролись против катастрофы соглашений Осло, оппозиция, председатель оппозиции — все по сей день обвиняются в суровых и грубые слова об ответственности за убийство премьер-министра Ицхака Рабина. Мы живем в демократической стране, а в демократической стране разрешено даже громко выражать несогласие с действиями правительства. Это жизненная сила израильской демократии. Разрешается демонстрация, разрешено кричать и да, также разрешено говорить резкие слова, и не каждое резкое слово является подстрекательством», – сказал Смотрич.

Лидер крайне правых отверг усилия Рабина по достижению мирного соглашения с палестинцами, заявив, что премьер-министр провел Государство Израиль через «разрушительный процесс».

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу выступил на церемонии памяти Ицхака Рабин.

Также «Курсор» сообщал о том, как на мероприятии выступил Лапид. Он заявил, что его правительство проиграло на выборах, но он все равно не будет «отворачиваться от тех, кто не выбирал нас».

Помимо этого, в Кнессете выступил Ганц.