Авраамовы соглашения: Израиль усиливает влияние в регионе

Израиль и Саудовская Аравия укрепляют дипломатические отношения и развивают сотрудничество по многим направлениям в ближневосточном регионе.

В рамках двухлетней годовщины Авраамовых соглашений Израиль и Саудовская Аравия развивают более тесные связи. Это важная дата, которая демонстрирует, что наследие и плоды соглашений продолжают расти.

При этом в регионе наблюдается много проблем. Иран и поддерживаемые им террористические организации демонстрируют агрессию, держа в заложниках такие страны как Ливан. Из-за этого Израиль не может договориться о морской границе со своим северным соседом, даже несмотря на поддержку США. Кризис в израильском правительстве и напряженные отношения с палестинцами также усложняют израильско-арабские отношения.

В начале июля 2020 года, в разгар пандемии, появились первые намеки на сотрудничество между Израилем и странами Персидского залива. Израиль и Саудовская Аравия имеют схожие взгляды на ситуацию в регионе.

Движение к миру поддержало правительство Трампа, которое выступило за мирное соглашение, а ОАЭ и Бахрейн решили двигаться вперед.

Другим важным моментом был тот факт, что Израиль не заключал новых мирных сделок с 1990-х годов. В 80-х и 90-х годах Египет, а затем Иордания начали движение к миру. Такое же движение было со стороны Туниса, Марокко и некоторых других государств.

Потепление отношений и окончание холодной войны несколько охладило антиизраильские страны. Но активизация таких групп, как «Братья-мусульмане», и усиление террористической активности в регионе несколько отодвинули мирные цели. Невозможность достигнуть компромисса в израильско-палестинском конфликте помешала достигнуть мирного соглашения и приостановил другие сделки.

«Курсор» ранее передавал, что помощник госсекретаря США Блинкена по делам Ближнего Востока намерена посетить Израиль.

Редакция информировала, в Хайфе полицейский подстрелил грабителя, когда тот пытался проникнуть в продуктовый магазин.