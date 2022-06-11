Помощник госсекретаря США Блинкена по делам Ближнего Востока намерена посетить Израиль

Израиль посетит помощник государственного секретаря США Барбара Лиф для консультаций по ряду вопросов по ближневосточному региону.

Госдепартамент США сообщил о запланированном визите в Израиль Барбары Лиф, помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока.

Намечены консультации американских представителей с израильскими партнерами по ряду приоритетов для Ближнего Востока, в частности по израильско-палестинским отношениям.

Кроме встреч с израильскими и палестинскими представителями, помощник госсекретаря проведет встречи с общественными представителями.

Барбару Лиф в поездке будет сопровождать заместитель помощника госсекретаря по делам Израиля и Палестины Хади Амр.

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