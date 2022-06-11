В Хайфе полицейский подстрелил грабителя, когда тот пытался проникнуть в продуктовый магазин

Личность 23-летнего жителя Хайфы, подозреваемого в попытке ограбления магазина, оказалась хорошо знакома органам охраны правопорядка по предыдущим уголовным приводам.

В Хайфе сотрудник полиции Акко, который находился не при исполнении своих обязанностей и был одет в гражданскую одежду, подстрелил преступника, намеревавшегося проникнуть в продуктовый магазин. Бандит надел на голову маску. Он собирался ограбить лавку на проспекте Мория.

К счастью, полицейский окриком остановил грабителя. Он сказал, чтобы тот сдался, но правонарушитель не послушал. Бандит бросился бежать в направлении проспекта ха-Надив. Полицейский побежал за ним.

В какой момент он увидел, что подозреваемый прячется за припаркованный рядом автомобиль. В руках у него был похожий на нож предмет.

Тогда полицейский достал пистолет и открыл огонь по бандиту. Злоумышленник был ранен в живот, но правоохранитель утверждает, что стрелял ему по ногам.

Примечательно, что даже после ранения бандит продолжил бежать. Его задержали уже на улице Кедрон. Парамедики МАДА оказали ему необходимую помощь и доставила в больницу «Кармель». Его состояние оценили как тяжелое, но стабильное.

Полиция занимается расследованием дела.

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