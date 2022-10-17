Австралия больше не признает, что Западный Иерусалим – столица Израиля

«Вопрос, который должен быть решен в рамках любых мирных переговоров»

17 октября, в понедельник, журналисты сообщили, что Австралия незаметно перестала признавать Западный Иерусалим столицей Израиля.

Об этом сообщает The Guardian.

Несколько лет назад бывший премьер-министр Австралии Скоттом Моррисоном решил признать, что Западный Иерусалим – столица Израиля. Тогда он воздержался от переноса посольства Австралии из Тель-Авива в Иерусалим до достижения мирного урегулирования по вопросу о создании двух государств.

«В ​​декабре 2018 года Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля, где находится Кнессет и многие учреждения израильского правительства. Австралия с нетерпением ждет возможности переместить свое посольство в Западный Иерусалим, когда это будет целесообразно, в поддержку и после окончательного определения статуса решения о создании двух государств», – было сказано в решении правительства Австралии.

Министерство иностранных дел и торговли сохранило двухпартийную позицию, согласно которой Австралия «привержена решению о создании двух государств, при котором Израиль и будущее палестинское государство сосуществуют в условиях мира и безопасности в пределах международно признанных границ». Одоак, новое правительство отменило решение Моррисона.

«Австралийское правительство рассматривает статус Иерусалима как вопрос, который должен быть решен в рамках любых мирных переговоров», – сказано в сообщении.

Иерусалим пока что официально не отреагировал на эту ситуацию.

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