Нетаниягу раскрыл новые подробности об операциях Моссада в Иране

Хотя важные аспекты операций «Моссад» в 2018 году по изъятию секретных ядерных файлов Ирана уже были раскрыты ранее, в новой книге бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу есть несколько интересных новых деталей. В книге говорится, что тогдашний директор Моссада Йосси Коэн от имени Моссада впервые представил Нетаниягу идею захвата секретных ядерных файлов Ирана и доставки их в Израиль в презентации Power Point в какой-то неустановленный момент в 2017 году.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Далее мы узнаем о некоторых перепалках между Нетаниягу и Коэном на той тайной встрече, которая состоялась, когда практически никто не знал, что Иерусалим имел в виду для Тегерана.

Согласно книге, первый вопрос, который Нетаниягу задал Коэну, был «есть ли у них копия?».

«Не знаю. Но они настолько уверены, что никто не знает о существовании архива, что очень возможно, что они не сохранили его копию», — сказал Коэн.

«Вы не думаете, что они будут хранить копии всей информации в компьютерных файлах?» — задал Нетаньяху дополнительный вопрос.

Коэн ответил: «Нет, если бы они считали, что мы можем получить такие компьютерные файлы [используя возможности взлома]. Может быть, они думали, что скрытие [только] оригинальных бумажных файлов — лучшая защита».

Затем Нетаниягу ясно дает понять, что одной из ключевых целей операции было удаление ядерных научных данных из Ирана, которые она, возможно, не сможет заменить. В конечном счете, известно, что иранцам удалось восстановить те аспекты своей ядерной программы, которые Моссад саботировал во время этой и других операций.

Но откровения о перепалках между Нетаниягу и Коэном показывают, что операция была разработана не только для того, чтобы вне всякого сомнения доказать миру, что ядерная программа Ирана носит военный характер, но и на основании убеждения, что сама программа может быть задержался из-за кражи незаменимой информации.

Нетаниягу также раскрывает одну новую деталь самой операции. Он пишет, что в течение нескольких часов после похищения документов тысячи иранцев искали агентов Моссада. Далее он добавляет, что когда иранцы добрались до одного места, где был Моссад, они уже перебрались в другое место. Эта последняя деталь заставляет думать, что силы безопасности Ирана были даже ближе, чем было известно ранее, по пятам агентов Моссада, пытавшихся сбежать.В книге также говорится, что Коэн сообщал Нетанияг не один раз, а каждые несколько часов о статусе операции.

Также были интенсивные предположения о том, как и когда команда Нетаниягу передала свои выводы команде тогдашнему президенту США Дональда Трампа.

Согласно книге, это было 5 марта 2018 года. На этой встрече Нетаниягу и его команда показали Трампу, его высшим министрам и помощникам видеопрезентацию своих выводов, сделанных в ходе операции. Нетаниягу пишет, что Трамп сказал, что вышел бы из ядерной сделки даже без доказательств Моссада лжи Тегерана. Отвечая на презентацию, Трамп сказал Нетаниягу: «Возможно, им [его помощникам] нужно было это увидеть, а мне — нет. Я уже решил выйти из ядерной сделки».

Существует также краткий момент разногласий между Нетаниягу и Коэном по поводу того, как и когда раскрывать выводы о ядерном ограблении союзникам Израиля в ЕС. Коэн хотел поделиться результатами операции с европейскими союзниками Израиля в разведке перед пресс-конференцией Нетаниягу 30 апреля 2018 года в надежде, что результаты побудят их поддержать выход Трампа из ядерной сделки, говорится в книге.

«Ни в коем случае», — сказал Нетаньяху, добавив, что правительства ЕС просто скажут, что здесь нет ничего нового, и сосредоточат свои усилия на том, чтобы убедить Трампа не выходить из сделки.

Любопытно, что это раскрывает причину точного времени выступления Нетаниягу, «раскрывшего» миру ядерные архивы: Нетаниягу сказал, что знал, что его презентация через несколько дней после визитов канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон, округ Колумбия, нейтрализует все своих усилий. Любая ценность их визитов для публичной дипломатии в попытке удержать Трампа в ядерной сделке будет аннулирована.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу рассказал, что просил Обаму взорвать иранское ядерное оружие. В своей новой книге экс-премьер-министр сообщил об интересных подробностях первого визита Барака Обамы в качестве президента США.