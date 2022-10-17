Медведев угрожает Израилю из-за помощи Украине

По словам бывшего президента рф дмитрия медведева*, отношения между Израилем и россией будут разрушены, если Израиль будет помогать Украине.

Бывший президент российской федерации и заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев сказал, что передача Украине военной помощи от Израиля разрушит межгосударственные отношения этой страны с рф.

Об этом он написал в в своем Telegram.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев.

По его словам, если Израиль намерен поставлять Украине вооружение, то стране «пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями»: «Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…».

медведев является активным сторонником так называемой «специальной операции». Политик не один раз грозил Украине ударами по центрам принятия решений, а также применением ядерного оружия.

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