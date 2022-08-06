Посол США: Израиль имеет право защищать себя

Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на защиту своих территорий, заявил посол США Том Найдс. Однако США призвали обе стороны конфликта к спокойствию.

Израиль имеет полное право защищаться себя и свой народ.

Об этом заявил Том Найдс, посол США в Израиле.

«Соединенные Штаты твердо убеждены, что Израиль имеет право защищать себя. Мы взаимодействуем с различными сторонами, и призываем все стороны к спокойствию», — заявил он.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакция сообщала о ракетной атаке террористов: как подготовились полиция и пожарные. Израильская полиция повысила уровень боевой готовности после того, как израильские военные начали крупную операцию против «Исламского джихада» в секторе Газа.

Напомним, наш сайт также сообщал, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.