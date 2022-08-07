Посол Украины поддержал народ Израиля из-за ситуации в секторе Газа

Поддержку в адрес Израиля в связи с продолжающимися ракетными обстрелами городов со стороны Газы высказал представитель Украины Евгений Корничук.

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук прокомментировал сложившуюся в Израиле обстановку из-за эскалации в секторе Газа.

Корничук заявил: «Как украинец, чья страна находится под жестоким и продолжительным нападением со стороны ближайшего соседа, я испытываю большое сочувствие к израильскому обществу».

По мнению посла, нападение на детей и женщин — это отвратительно.

«Терроризм и злонамеренные нападения на мирных жителей — повседневная реальность израильтян и украинцев, и эту ужасающую угрозу необходимо немедленно остановить. Мы молимся за мир в надежде, что эскалация скоро прекратится», — написал он пост в поддержку Израиля.

Ранее «Курсор» писал о встрече Совбеза ООН: США и Великобритания поддержали право Израиля на самооборону. Великобритания и США выступили с заявлениями в поддержку права Израиля на самозащиту, а Франция «осуждает ракетные обстрелы израильской армии». Все три страны имеют право вето на любое решение Совбеза ООН.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.

Кроме того, Курсор писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.

Еще напомним, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада.