Нетаниягу рассказал, что просил Обаму взорвать иранское ядерное оружие

В своей новой книге экс-премьер-министр сообщил об интересных подробностях первого визита Барака Обамы в качестве президента США.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу в 2013 году во время первого визита Барака Обамы в качестве президента США обратился к тому с просьбой взорвать иранское ядерное оружие.

Об этом говорится в новой книге Нетаниягу «Биби: моя история», сообщает Haaretz.

По словам нынешнего лидера оппозиции, тогда Обама отказался, сказав: «Никто не любит Голиафа. Я не хочу быть 800-фунтовой гориллой, расхаживающей по мировой арене. Мы слишком долго так себя вели».

Как пишет издание, Нетаниягу, «кажется, намекает, что это был не первый раз, когда он просил об этом».

«Это первое подтверждение от Нетаниягу, ныне лидера оппозиции, просьб к администрации Обамы о том, что он стремился «втянуть» Соединенные Штаты в войну с Ираном», — говорится в статье.

При этом Нетаньягу не упоминает, обращался ли он с аналогичной просьбой к преемнику Обамы в Белом доме Дональду Трампу, с которым у него были гораздо более близкие отношения.

«Однако с Трампом не все было гладко. Нетаниягу пишет, что Трамп в начале своего срока находился под влиянием «еврея, общего друга Трампа и моего, с которым я разорвал свои личные связи», имея в виду президента Всемирного еврейского конгресса Рона Лаудера. Лаудер убедил Трампа, что он может быть посредником в мирном соглашении с палестинцами, и Нетаниягу был главным препятствием», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Ранее Курсор писал, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.