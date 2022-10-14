Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников

Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

14 октября утром глава партии Ликуд Биньямин Нетаниягу написал избирателей явиться на участки и проголосовать.

Он написал в своем канале в Telegram: «Наши опросы доказывают, что если все сторонники Ликуда придут на избирательные участки, мы получим более 61-го мандата».

Нетаниягу надеется сформировать и возглавить правительство на будущие 4 года.

«Если вы не пойдете голосовать, у нас будет правительство Лапида, Ганца и Ахмада Тиби. Всё зависит только от вас!»», — написал экс-премьер-министр в своем обращении.

Ранее Курсор публиковал результаты опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом». «Еврейский дом» может преодолеть избирательный барьер и сместить приоритеты в сторону блока Нетаниягу, если лидер Ликуда призовет избирателей поддержать партию Шакед.

Ранее Курсор писал, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу. Согласно результатам нового опроса, Еш Атид поднимается до 26 мест, а Лапид отстает от Нетаниягу на 10% в вопросе о наиболее квалифицированном кандидате на пост премьер-министра.

Также наш сайт сообщал, что Нетаниягу обратился к Лапиду и сказал, что «когда вы сдаетесь Насралле, вы получите беспорядки в Иерусалиме«. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу сделал заявление, в котором раскритиковал Яира Лапида на фоне жестоких беспорядков в столице и волне палестинского терроризма в Иудее и Самарии.