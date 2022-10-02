Автобусные компании оштрафовали на полмиллиона: чем это обусловлено

Министерство охраны окружающей среды оштрафовало автобусные компании «Дан» и «Метрополин», потому что те, загрязняя воздух, нарушили положения Закона о чистом воздухе.

Теперь каждая из компаний будет обязана заплатить штраф в размере 561 тысячи шекелей, потому что они несколько раз незаконно запускали двигатели припаркованных тяжеловесных транспортных средств.

Об этом сообщает издание «Детали».

Инспекторы отдела министерства охраны окружающей среды по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха транспортом провели проверки и выяснили, что работники «Дан» и «Метрополин» не выключали двигатели автобусов во время стоянки, в чем не было необходимости.

«Общественный транспорт с дизельным двигателем является основным источником загрязнения воздуха в городской среде. Мы серьезно относимся к нарушению инструкций, которые направлены в первую очередь на защиту здоровья населения, а также на предотвращение и снижение загрязнения воздуха автобусами. Министерство будет продолжать поддерживать переход на экологически чистый транспорт наряду с различными правоприменительными мерами», – заявил заместитель гендиректора по надзору и правоприменению министерства охраны окружающей среды Ицхак Бен-Давид.

В Законе о чистом воздухе сказано, что запрещается запуск двигателя тяжеловесного транспортного средства во время стоянки в населенных пунктах более, чем на 10 минут, за исключением некоторых случаев. Этот запрет призван предотвращать загрязнение воздуха возле жилых районов.

Жители многих из них сталкиваются с плохим качеством воздуха, что обусловлено загрязняющими веществами и канцерогенами, выбрасываемыми двигателями транспортных средств. В выбросах содержатся вдыхаемые частицы и оксиды азота. По информации ВОЗ, выхлопы дизельных авто канцерогенны для людей.

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