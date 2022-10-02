Метро в Израиле: официально утвержден маршрут линии М1

Правительство утвердило сегодня часть самого дорогого транспортного проекта в истории Израиля — центральную часть линии метро M1.

Правительство утвердило маршрут центрального участка метро – линии М1. Участок протяженностью 14 км, включающий 11 станций метро, ​​будет построен между перекрестками Холон на юге до Глилот на севере через улицы Игаль Алон, Дерех Намир и Хаим Леванон в Тель-Авиве.

М1 — это часть самого дорогого транспортного проекта в истории Израиля. Речь идет о центральной части самой длинной из всех веток метро в Большом Тель-Авиве общей протяженностью 85 км, из которых под землей пролягут 62 км.

Общая протяженность всех трех линий метро — 150 км. 109 станций расположатся на территории 24 муниципалитетов. Задачей масштабного проекта является соединить Тель-Авив со всеми городами центра от Лода, Рамле и Реховота на юге до Кфар-Сабы на севере и Петах-Тиквы на востоке.

Ранее Курсор писал, что израильская OX Security разработала стартап в области кибербезопасности и привлекла 34 млн долларов инвестиций.

Еще напомним, что израильские стартапы в 2021 году собрали рекордные 25,6 миллиарда долларов.