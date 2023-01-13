Автоматизированная выдача паспортов: как планируется решить проблему

Запланировано внедрение автоматизированных станций, которые будут работать круглосуточно и передавать реквизиты для выдачи паспорта непосредственно в офис управления.

Выдача паспортов остается одной из самых сложных проблем, с которой сталкивается управление по делам народонаселения и миграции. Уже более полутора лет израильтяне не могут нормально получать и обменивать паспорта.

Ожидание сейчас длится около шести месяцев. До сих пор управление запускало определенные временные меры для решения вопроса, однако в основном гражданам это стоило дополнительных расходов. Были предложены варианты выдачи двухлетнего временного паспорта в национальном банке за 845 шекелей или в отделениях за 315 шекелей, но с двухнедельным ожиданием получения паспорта.

Существенной проблемой с временными решениями была двойная оплата граждан, которые вынуждены продлевать паспорт в течение полутора лет. Это связано с тем, что большинство стран не разрешают въезд с паспортом, срок действия которого истекает менее чем через шесть месяцев.

Сейчас управление народонаселения и миграции вернулось к плану, предложенному Арье Дери. Его реализация основана на автоматизации и внедрении машин, которые будут выдавать паспорта для израильтян.

На первом этапе в Кирьяте будет размещена одна автоматическая станция, которая будет тестироваться в качестве пилотной. В дальнейшем в пунктах обслуживания населения будет размещено около десяти дополнительных машин обслуживания – пять из них в Тель-Авиве и еще пять в Беэр-Шеве.

Однако ввод машин в эксплуатацию не поможет преодолеть существующие очереди, поэтому на начальных этапах потребуется согласование очереди на использование этих машин.

По планам процесс автоматического обслуживания должен длиться около десяти минут, а по его окончании реквизиты для выдачи паспорта будут переданы непосредственно в офис управления.

Планируется за год установить десятки таких устройств, которые должны быть доступны круглосуточно, но на первом этапе они будут доступны только в часы работы отделений, чтобы их использование могло контролироваться.

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