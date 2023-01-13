Погода на выходные: израильтян предупредили о похолодании, дождях и возможных затоплениях

Гидрометцентр сообщил о вероятности затопления северных прибрежных районов. С вечера пятницы нужно готовиться к дождям.

В выходные дни нас ожидает похолодание и дождливая погода. На севере высокий риск затопления прибрежных районов.

Синоптики предупредили, что в пятницу погода будет пасмурной, а к вечеру в северной прибрежной части пройдут дожди, местами грозы. Дожди усилятся к вечеру и распространятся на центральную часть страны.

Температура воздуха по городам составит: Иерусалим 8-12°C, Тель-Авив 13-17°C, Хайфа 10-13°C, Тверия 9-17°C, Назарет 8-14°C, Ашдод 11-17°C, Беэр-Шева 9-16°C, Эйлат 11-21°C.

Высота волн в Средиземном море — 140-280 см. На Хермоне ожидается снег.

Ранее Курсор писал о погода в Израиле: ожидается понижение температуры.

Наш сайт уже сообщал ранее, что за последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.

Также редакция информировала о смерти от удара молнии в центре Израиля. 47-летний житель кибуца в центральной части Израиля погиб в четверг, 12 января, в результате удара молнии, когда выгуливал свою собаку.