Погода на выходные: израильтян предупредили о похолодании, дождях и возможных затоплениях

В выходные дни нас ожидает похолодание и дождливая погода. На севере высокий риск затопления прибрежных районов.
Синоптики предупредили, что в пятницу погода будет пасмурной, а к вечеру в северной прибрежной части пройдут дожди, местами грозы. Дожди усилятся к вечеру и распространятся на центральную часть страны.
Температура воздуха по городам составит: Иерусалим 8-12°C, Тель-Авив 13-17°C, Хайфа 10-13°C, Тверия 9-17°C, Назарет 8-14°C, Ашдод 11-17°C, Беэр-Шева 9-16°C, Эйлат 11-21°C.
Высота волн в Средиземном море — 140-280 см. На Хермоне ожидается снег.
Ранее Курсор писал о погода в Израиле: ожидается понижение температуры.
Наш сайт уже сообщал ранее, что за последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.
Также редакция информировала о смерти от удара молнии в центре Израиля. 47-летний житель кибуца в центральной части Израиля погиб в четверг, 12 января, в результате удара молнии, когда выгуливал свою собаку.