Азербайджан намерен открыть посольство в Израиле

Согласно информации СМИ, Азербайджан намерен открыть посольство в Израиле. Сейчас этот вопрос активно обсуждается на переговорах.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Дипломатические отношения между двумя странами существуют уже 30 лет, но Азербайджан до сих пор не открыл посольство, хотя между нашими странами прекрасные отношения. Государства сотрудничают во многих сферах, в особенности в области безопасности. У Баку и Иерусалима общий враг — Иран.

Большая часть исторического Азербайджана находится под властью Ирана, и в Тегеране до сих пор не смирились с Гюлистанским договором 1813 года, по которому к российской империи отошли территории северных ханств Азербайджана.

Известно, что в начале октября Баку посетил министр обороны Бени Ганц, во время его визита, возможно, обсуждалось расширение стратегическое сотрудничество.

Депутат парламента Азербайджана сказал на днях в интервью местному каналу, что есть намерение открыть посольство в Израиле, но из-за технических проблем это пока откладывается.

«Курсор» писал ранее, что Израиль и Азербайджан подписали двустороннее авиационное соглашение. Оно позволит авиакомпаниям чаще выполнять регулярные пассажирские и грузовые рейсы между странами.