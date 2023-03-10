Азербайджан не позволит Израилю использовать свою территорию для атак по Ирану — посол

По словам дипломата Баку не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран

ЦАХАЛу не будет позволено использовать Азербайджан в качестве базы дозаправки в случае нападения на Иран.

Об этом в интервью The Jerusalem Post заявил недавно назначенный посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

Он опроверг сообщения о том, что его страна подготовила аэродром, предназначенный для оказания помощи Израилю, если он решит атаковать иранские ядерные объекты, и позволила «Моссаду» создать филиал в Азербайджане для наблюдения за происходящим в Иране.

«Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран. Это потому, что мы ожидаем, что другие страны не будут вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал дипломат.

Также отмечается, что посол должен был вручить свои верительные грамоты президенту Ицхаку Герцогу в четверг, 9 марта. Однако встреча была перенесена на более поздний срок, дата которого не определена.

Как сообщал Курсор, министр обороны США Ллойд Остин после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.

Вчера, 9 марта, многие Telegram-каналы начали сообщать, что Остин якобы подтвердил, что Израиль в ближайшее время начнет военную операцию против Ирана. Однако это оказалось лишь догадкой журналистов и неверно переданными словами американского чиновника.

На самом деле министр обороны США прибыл в Израиль и обсудил с коллегой иранскую ядерную угрозу. Обе стороны подтвердили намерение не допустить чтобы режим Хаменеи создал атомное оружие.

Ранее мы писали, что Израиль и США договорились об усилении координации по Ирану, в частности касаемо предотвращения разработки Тегераном ядерного оружия.