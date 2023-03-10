Слова министра обороны США о военной операции Израиля против Ирана неверно передали

Нетаниягу сказал, что если мир не помешает Ирану получить оружие, начнется «ужасная ядерная война».

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.

Об этом сообщает «Голос Израиля | Израиль сейчас«.

Вчера, 9 марта, многие Telegram-каналы начали сообщать, что Остин якобы подтвердил, что Израиль в ближайшее время начнет военную операцию против Ирана. Однако это оказалось лишь догадкой журналистов и неверно передаными словами американского чиновника.

На самом деле министр обороны США прибыл в Израиль и обсудил с коллегой иранскую ядерную угрозу. Обе стороны подтвердили намерение не допустить чтобы режим Хаменеи создал атомное оружие.

По словам министра обороны Йоава Галанта, что Израиль не исключает никаких вариантов ответа, но не допустит появления бомбы. Нетаниягу сказал, что если мир не помешает Ирану получить оружие, начнется «ужасная ядерная война».

Ранее мы писали, что Израиль и США договорились об усилении координации по Ирану, в частности касаемо предотвращения разработки Тегераном ядерного оружия. Так, состоялась встреча министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, о подробностях которой читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что журналисты узнали о секретной поставке новых вооружений в *рф из Ирана. Оказалось, что теперь речь идёт не только о беспилотниках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!