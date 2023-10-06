БАГАЦ принял решение о разделении молящихся по половому признаку

По словам представителей муниципалитета Тель-Авива, решение суда может вызвать новые беспорядки.

Верховный суд рассмотрел срочное обращение организации "Рош Ехуди" - апелляцию на решение Тель-Авивского суда, запретившего возводить перегородки между мужчинами и женщинами на молитве.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что, выслушав доводы сторон, судьи предложили им пойти на компромисс.

«Мы предпочитаем, чтобы вы пришли к соглашению, и в духе того, что здесь было сказано, муниципалитет согласится на это мероприятие, а “Рош Ехуди” обязуется не создавать гендерного разделения, и мероприятие пройдет счастливо и хорошо», - предложили судьи.

В свою очередь представитель муниципалитета Тель-Авива отметил, что такое решение может вызвать новые беспорядки.

Издание отмечает, что в любом случае у организаторов есть разрешение полиции, и шествие с Торой пройдет рядом с Дизнегоф от синагоги на улице Бар-Кохба. При этом, по словам активистов, запланированное разделение будет «добровольным».

Как сообщал Курсор, согласно решению Тель-Авивского окружного суда, в городе не будет разделения между мужчинами и женщинами во время общественных молитв. Решение было принято по петиции организации "Свобода и уважение к человеку в Израиле" против мэрии Тель-Авива.

Петиция была подана в отношении молитв, которые проводятся на улице Дизенгоф во время Йом Кипур, особенно на исходе поста. Мэрия приняла решение не соглашаться с организацией "Рош ехуди", которая организует молитвы, и запретила создание физической преграды между молящимися мужчинами и женщинами.

Таким образом, в Тель-Авиве не будет проводиться разделение между мужчинами и женщинами во время общественных молитв.

Ранее мы писали о том, что на Йом-Кипур в Израиле происходили многочисленные провокации и демонстрации против тех, кто устраивал общественные молитвы. По всей стране зафиксировали десятки провокаций против общественных молитв в пост. Центром для этих событий стал Тель-Авив.