Провокации и демонстрации против общественных молитв на Йом-Кипур – что известно

Многие молящиеся уходили в слезах.

На Йом-Кипур в Израиле происходили многочисленные провокации и демонстрации против тех, кто устраивал общественные молитвы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Люди в черном".

В прошедшие 25 часов по всей стране зафиксировали десятки провокаций против общественных молитв в пост. Центром для этих событий стал Тель-Авив.

Общественные молитвы на площади Дизенгоф в этом году не провели. Организация «Рош Йеуди» планировала проведение двух молитв, но их сорвали провокаторы и протестующие.

Так, в «Рош Йеуди» хотели организовать молитву без перегородок между мужской и женской частью, поставив стулья вокруг фонтана и повесив гирлянду из флагов Израиля. Сперва флаги сорвали провокаторы, одного из которых задержала полиция.

После они сорвали и молитву. Многие молящиеся покидали это место со слезами на глазах. Однако этим все не ограничилось.

По территории всего Тель-Авива происходили провокации против молитв в Йом-Кипур. Сообщается о срыве нескольких молитв, организованных Хабадом и не только. В Рамат-Авиве полицейские вследствие таких провокаций задержали одного человека.

На место проведения молитв проносили еду, которую употребляли перед молящимися. Также там устраивали прямые трансляции в социальных сетях, приставали к молящимся, кричали и включали музыку. В Хайфе вечернюю молитву срывала группа мотоциклистов, разъезжающая по городу.

Ранее Нетаниягу отреагировал на беспорядки в Тель-Авиве во время Йом-Кипура, а также Смотрич обвинил Лапида в поддержке беспорядков.

"Курсор" сообщал, что тысячи людей отметили окончание Йом-Кипура у Стены Плача.

Помимо этого сколько израильтян потеряли сознание из-за обезвоживания за время Йом-Кипура.