БАГАЦ завершил заседание по принципу разумности - основные итоги

Во вторник вечером, около 22 часов, завершилось заседание Высшего суда справедливости (БАГАЦа), на котором судейская коллегия обсуждала ходатайство об отмене Закона об изменении "принципа разумности".
Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".
Слушания длились на протяжении 13 часов, представители правительства даже несколько раз предлагали прервать заседание и перенести его на следующий день, но глава Высшего суда Эстер Хают отклонила предложение.
По итогу, БАГАЦ заявил, что предоставляет истцам и ответчикам три недели на то, чтобы предоставить аргументы, которые они не успели озвучить во время заседания, в письменной форме. Официально Высший суд должен вынести вердикт в течение трех месяцев. Каждый из 15 судей напишет свое мнение по этому поводу, а сводный документ подготовит глава БАГАЦа Эстер Хают.
Отметим, что закон о сужении применения "принципа разумности" является одним из столпов судебной реформы, продвигаемой новым правительством, и принимался он быстрым способом. Голосование в первом чтении прошло 10 июля, а спустя 2 недели - во втором и третьем чтении.
Прямую трансляцию заседания БАГАЦ, на официальном YouTube-канале, вчера смотрели 200 тысяч человек.
"Курсор" писал ранее, что в преддверии заседания Высшего суда, представители компании "Лазар мехкарим" провели новый опрос, результаты которого показали, сколько израильтян придерживаются мнения, что правительство должно подчиняться решению БАГАЦа.
Еще мы писали, что правительство направило в БАГАЦ (отдел конституционных вопросов) письмо, накануне слушаний по законопроекту ограничения применения принципа "достаточной разумности", в котором указало, что их отмена может привести к хаосу и анархии в государстве.