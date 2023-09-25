По словам Томаса Фридмана, хотя глава Белого дома и выглядел дружелюбно, он «в частном порядке сунул Биби в карман домашнее задание».

Обозреватель New York Times Томас Фридман, известный своими тесными связями с президентом США Джо Байденом, опубликовал в субботу статью после встречи главы Белого дома с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Israel National News. Фридман утверждает, что, хотя Байден и выглядел дружелюбно по отношению к Нетаниягу, он «в частном порядке сунул Биби в карман домашнее задание».

По словам журналиста, это задание заключалось в том, чтобы Нетаниягу решил, распустить ли свою коалицию или упустить шанс добиться нормализации отношений с Саудовской Аравией.

«Это был мастер-класс того, как президент США предлагает израильскому лидеру судьбоносное решение, которое ставит перед этим израильским лидером самый мучительный вызов в его политической карьере. То есть: либо взорвите экстремистский кабинет, который вы создали, чтобы не попасть в тюрьму, — и замените его коалицией национального единства, — либо уничтожьте шанс на мир с Саудовской Аравией, который мог бы проложить путь к принятию Израиля во всем мусульманском мире», — отметил Фридман.

Так, Фридман пишет, что среди условий, которые Нетаниягу должен был бы принять бы в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, - ограничение еврейского строительства в Иудее и Самарии, улучшение условий жизни и передвижения палестинских арабов там, усиление палестинской арабской администрации на большей части районов в соответствии с соглашениями Осло и принятие шагов, которые сохраняют вариант решения на основе двух государств.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе в американском Нью-Йорке прошла встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена. В ходе переговоров стороны обсудили ряд важных тем. В том числе - вопрос о создании экономического коридора между Азией, Ближним Востоком и Европой.

Также мы писали, что встреча Нетаниягу и Маска вызвала колоссальный резонанс.